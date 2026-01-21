ИИХФ проведёт заседание по допуску юниорских сборных России и Беларуси 21 января

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что сегодня, 21 января, состоится заседание по вопросу возможного допуска юниорских сборных России и Беларуси. Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией о допуске юношей из России и Беларуси к международным соревнованиям.

«Обычно мы следуем рекомендациям МОК. Они сказали: «Юноши». Мы задали несколько вопросов. «Юноши» — это лица младше 18 лет. Нам предстоит принять решение. Для возвращения сборных нам нужно будет время. Непросто быстро вернуть Россию и Беларусь», — приводит слова Тардифа The Athletic.