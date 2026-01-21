Скидки
Все новости
Главная Хоккей Новости

«Думаете мы хотим проигрывать дальше?» Браташ — о серии поражений «Адмирала»

«Думаете мы хотим проигрывать дальше?» Браташ — о серии поражений «Адмирала»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4), которое стало для дальневосточного клуба седьмым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Семёнов, Марченко) – 07:19 (5x5)     1:1 Старков (Шулак) – 11:03 (5x5)     1:2 Миллер (Хмелевски, Семёнов) – 24:36 (5x5)     1:3 Терехов (Хмелевски, Семёнов) – 30:45 (5x5)     1:4 Семёнов (Пустозёров, Хмелевски) – 59:45 (5x5)    

— Могу похвалить сегодня свою команду за старание. В принципе, по большому счёту не уступили сопернику. Но, к сожалению, пропустили больше, чем забили. Четвёртый гол очень расстроил. А так похвалил за качественную работу, хорошую.

– Увидели, что Гуска опять получил какую-то травму. Можете прокомментировать, что сейчас с голкипером?
– Мне сказали, что он готов играть, поэтому его поставили в ворота. Пока других комментариев у меня нет. Да, конечно, все видели, что он травмировался, мне кажется, это очевидно.

– Семь поражений подряд. Такая же ситуация была с «Ладой» в том замечательном сезоне, но уже команде там ничего не угрожало, она попадала в плей-офф. И была, как правильно вы сказали, укомплектованная команда, с которой вы выбирались из этой ситуации. Сейчас тот набор игроков, в том числе новых, позволит выбраться из этой неприятной ситуации в ближайшее время и всё-таки ещё надеяться на плей-офф?
– Ситуация совсем разная была. С «Ладой» мы там до первого места в лиге добирались, если помните. А здесь ещё нет. Поэтому здесь, думаю, что ничего общего нет, кроме цифры семь. Стараемся как можем. Думаете мы, что, хотим её продолжать и проигрывать дальше? Стараемся как можем, делаем всё, чтобы не проигрывать, но пока не получается, — цитирует Браташа сайт «Адмирала».

