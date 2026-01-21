«Думаете мы хотим проигрывать дальше?» Браташ — о серии поражений «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4), которое стало для дальневосточного клуба седьмым подряд.

— Могу похвалить сегодня свою команду за старание. В принципе, по большому счёту не уступили сопернику. Но, к сожалению, пропустили больше, чем забили. Четвёртый гол очень расстроил. А так похвалил за качественную работу, хорошую.

– Увидели, что Гуска опять получил какую-то травму. Можете прокомментировать, что сейчас с голкипером?

– Мне сказали, что он готов играть, поэтому его поставили в ворота. Пока других комментариев у меня нет. Да, конечно, все видели, что он травмировался, мне кажется, это очевидно.

– Семь поражений подряд. Такая же ситуация была с «Ладой» в том замечательном сезоне, но уже команде там ничего не угрожало, она попадала в плей-офф. И была, как правильно вы сказали, укомплектованная команда, с которой вы выбирались из этой ситуации. Сейчас тот набор игроков, в том числе новых, позволит выбраться из этой неприятной ситуации в ближайшее время и всё-таки ещё надеяться на плей-офф?

– Ситуация совсем разная была. С «Ладой» мы там до первого места в лиге добирались, если помните. А здесь ещё нет. Поэтому здесь, думаю, что ничего общего нет, кроме цифры семь. Стараемся как можем. Думаете мы, что, хотим её продолжать и проигрывать дальше? Стараемся как можем, делаем всё, чтобы не проигрывать, но пока не получается, — цитирует Браташа сайт «Адмирала».