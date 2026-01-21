Сергачёв — о России на ОИ: у нас была бы великолепная команда с величайшим снайпером

Защитник клуба «Юта Мамонт» Михаил Сергачёв высказался об отсутствии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Очевидно, у нас была бы великолепная команда с величайшим снайпером всех времён. У нас также были бы лучшие вратари в лиге. Бобровский феноменален и, вероятно, войдёт в Зал славы. Шестёркин — то же самое. Сорокин. Все они великолепны. Я люблю их всех. Все они мои хорошие друзья. Но для меня Василевский — нечто особенное.

У нас была бы отличная команда. Было бы здорово снова собраться вместе. Но говорить об этом непросто. Это грустно, но что есть, то есть. Сейчас нельзя зацикливаться на этом или слишком много об этом думать. У нас каждый день матчи в НХЛ. Я, по крайней мере, не думаю об этом много. Но было бы здорово, если бы возвращение состоялось», — цитирует Сергачёва ESPN.