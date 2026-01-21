Скидки
Главная Хоккей Новости

Никита Щитов объяснил, почему в матче между командами НХЛ и КХЛ нет смысла

Бывший защитник команд Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов объяснил, почему в матче между командами НХЛ и КХЛ нет смысла в данный момент.

«Не думаю, что будет какая-то конкуренция, и сравнивать не нужно. У нас играют хоккеисты, которые там не смогли заиграть. Тот же Ливо у нас звездой был в «Салавате Юлаеве». Он просто оказался не нужен в НХЛ. Думаю, смысла проводить такой матч проводить нет, для болельщиков будет интересно, а в плане результата — на данный момент не очень.

Раньше, когда мы против команд НХЛ играли, к нам приезжали ребята, которые играли за океаном. Такие звёзды, как Алексей Яшин, Сергей Фёдоров, тот же Гашек, Козлов, который тренер сейчас. Это ребята с большим мастерством. То есть уровень мастерства был гораздо выше в первые семь-восемь лет КХЛ. Тот же Ковальчук приезжал, имея действующий контракт, Радулов да Капризов, который уехал. Сейчас будет тяжело что-то сопоставить», — цитирует Щитова Vprognoze.

