Егор Сурин вернулся в состав «Локомотива», форвард пропустил месяц из-за травмы
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин вернулся в состав ярославского клуба. Форвард примет участие во встрече с минским «Динамо». Матч состоится сегодня, 21 января, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Напомним, ранее появилась информация, что Сурин сломал руку в домашнем матче с «Авангардом» (0:3) 20 декабря. В нынешнем сезоне 19‑летний форвард провёл 39 встречи, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+19». Всего на счету Егора 102 матча в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив» и 48 (25+23) очков.
Состав «Локомотива»:
Фото: «Локомотив»
