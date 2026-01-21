Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Егор Сурин вернулся в состав «Локомотива», форвард пропустил месяц из-за травмы

Егор Сурин вернулся в состав «Локомотива», форвард пропустил месяц из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин вернулся в состав ярославского клуба. Форвард примет участие во встрече с минским «Динамо». Матч состоится сегодня, 21 января, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее появилась информация, что Сурин сломал руку в домашнем матче с «Авангардом» (0:3) 20 декабря. В нынешнем сезоне 19‑летний форвард провёл 39 встречи, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+19». Всего на счету Егора 102 матча в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив» и 48 (25+23) очков.

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

Материалы по теме
Нападающий «Локомотива» Сурин приступил к тренировкам на льду после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android