Гутик: «Спартак» для меня — великий клуб с богатой историей, очень рад стать его частью

Новичок московского «Спартака», нападающий Даниил Гутик поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых в результате обмена с «Адмиралом».

«Спартак» для меня — это великий клуб с богатой историей, очень рад стать его частью! Меня хорошо встретили, познакомился с тренерами и командой, Павел Порядин уже активно подсказывает мне на льду, с ним мы играли на Матчах звёзд КХЛ. Также по карьере играл вместе с Андреем Мироновым, с Димой Соловьёвым и Ромой Бычковым, которых знаю очень давно. Так что в «Спартаке» мне всё нравится — подхожу к своему дебюту в полной боевой готовности и хочу приносить максимальную пользу команде!» — приводит слова Гутика пресс-служба «Спартака».

