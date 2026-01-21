Один россиянин вошёл в список 25 величайших олимпийцев эпохи НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Пол Пидутти в статье на сайте Daily Faceoff представил список 25 величайших олимпийцев эпохи НХЛ. В список вошёл один российский игрок — Павел Буре, занявший 13-е место.

«Девять россиян завоевали серебро в Нагано (1998) и бронзу в Солт-Лейк-Сити (2002) — единственные медали страны в эпоху НХЛ. Единственный россиянин в этом списке, Буре, безусловно, был самым выдающимся. Его выступление в Нагано позволило ему занять место чуть ниже первой десятки. Этот мощный нападающий забил невероятные девять голов в шести играх и был признан лучшим форвардом турнира. В том числе пять голов в полуфинальном матче, завершившемся победой со счётом 7:5. В 2002 году Буре не показал такого же уровня (два гола), так как играл со сломанной рукой. Но его показатель 0,92 гола за игру — лучший в эпоху НХЛ», — написал Пидутти.

Полный список выглядит следюущим образом:

1. Теэму Селянне, Финляндия;

2. Доминик Гашек, Чехия;

3. Саку Койву, Финляндия;

4. Хенрик Лундквист, Швеция;

5. Ши Уэбер, Канада;

6. Мариан Госса, Словакия;

7. Джонатан Тэйвз, Канада;

8. Даниэль Альфредссон, Швеция;

9. Кэри Прайс, Канада;

10. Матс Сундин, Швеция;

11. Дрю Даути, Канада;

12. Сидни Кросби, Канада;

13. Павел Буре, Россия;

14. Киммо Тимонен, Финляндия;

15. Павол Демитра, Словакия;

16. Джером Игинла, Канада;

17. Никлас Лидстрём, Швеция;

18. Райан Миллер, США;

19. Антеро Нииттимаки, Финляндия;

20. Скотт Нидермайер, Канада;

21. Яромир Ягр, Чехия;

22. Роберто Луонго, Канада;

23. Олли Йокинен, Финляндия;

24. Джо Сакик, Канада;

25. Брайан Рафальски, США.