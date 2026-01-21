Скидки
Хоккей

«Шелухой слов пытаются прикрыть тренерские проблемы». Карандин — о СКА

«Шелухой слов пытаются прикрыть тренерские проблемы». Карандин — о СКА
Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин высказался о работе Игоря Ларионова в СКА в нынешнем сезоне.

— Как оцените первые полгода работы Ларионова в СКА?
— Пока никак. Есть игровая система у «Металлурга», есть у Минска, есть даже у ЦСКА, пусть он идёт по чемпионату не очень ровно. У СКА устойчивой системы пока не вижу.

На некоторые матчи армейцы Санкт-Петербурга собираются – и тогда смотреть игру команды интересно. Но бывают игры, когда у СКА кто в лес, кто по дрова. Видно, что команда – сама по себе, тренеры – сами по себе, и не всегда их пути пересекаются. Считаю, что именно отсюда все эти странные комментарии. Шелухой слов пытаются прикрыть именно тренерские проблемы, — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Ларионов: у «Динамо» всё просто — длинный пас, подставление, побежали. СКА так тоже может
