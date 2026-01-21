Скидки
Попавший в ДТП Ничушкин вернётся в состав «Колорадо» к игре с «Анахаймом»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин примет участие в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, комментарий которого на своей странице в соцсети X приводит журналист Адриан Эрнандес. Игра состоится 22 января и начнётся в 5:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
П2

Напомним, Ничушкин получил незначительные травмы верхней части тела в ДТП, из-за чего не смог сыграть во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 38 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами при показателе полезности «+3».

Новости. Хоккей
Все новости RSS

