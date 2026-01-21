Скидки
В МОК заявили, что хоккейная арена будет готова к Олимпиаде

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что хоккейная арена будет готова к началу соревнований на зимних Олимпийских играх в Италии.

«В основном работы ещё идут в конкорсе, идут последние приготовления раздевалок, половина уже готовы. Когда начнутся соревнования, всё будет готово. То, что работа ещё идёт, это нормально, потому что сооружение временное», — приводит слова Дюби «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. Также отмечалось, что размер ледовой арены Игр будет меньше стандарта НХЛ.

