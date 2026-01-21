Скидки
Владимир Крикунов предположил, кто выиграет хоккейный турнир на Олимпиаде

Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал фаворита хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Наверное, что-то буду смотреть, но не скажу, что всё буду смотреть. Хоккейный турнир канадцы выиграют. Наша сборная, если бы участвовала, боролась за титул тоже, думаю», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался об отстранении национальных команд России и заявил, что полноценное возвращение сборных на данный момент невозможно.

Комментарии
