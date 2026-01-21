Скидки
Защитник «Анахайма» Лакомб заменит Сета Джонса в составе сборной США на Олимпиаде

Защитник «Анахайма» Лакомб заменит Сета Джонса в составе сборной США на Олимпиаде
Комментарии

Защитник «Флориды Пантерз» Сет Джонс не сыграет за сборную США на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ.

Вместо него в состав сборной США вызван 25-летний защитник «Анахайма» Джексон Лакомб. В нынешнем сезоне Лакомб набрал 31 (6+25) очко в 49 играх. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге у Джексона 91 (22+69) очко в 197 играх регулярного сезона. Лакомб не играл за сборную США на Турнире четырёх наций в прошлом сезоне, но выиграл золотую медаль в составе американской команды на чемпионате мира 2025 года.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

