«Это политика и спорт». Дмитрий Орлов — о недопуске сборной России на Олимпиаду

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии.

«Это политика и спорт. Я ничего не могу сказать. Просто что есть, то есть. Это не наше решение. Мы просто принимаем всё как есть и продолжаем жить. Нам повезло, мы всё ещё играем в НХЛ, это важно. Нам нравится наша работа, просто стараемся ни на чём не зацикливаться. Мы просто надеемся, что на следующих Олимпийских играх у нас будет шанс сыграть», – приводит слова Орлова ESPN.

Ранее об отсутствии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии высказался защитник клуба «Юта Мамонт» Михаил Сергачёв.