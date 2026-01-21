Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о сроках возвращения Леона Драйзайтля

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал о сроках возвращения Леона Драйзайтля, который покинул команду из-за болезни родственника в Германии.

«Ожидаем, что Леон Драйзайтль присоединится к команде в конце этой недели», — приводит слова Ноблоха Sportsnet.

«Эдмонтон » с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице Запада.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Драйзайтля 67 (25+42) очков в 48 матчах. Он выступает за «Эдмонтон» всю свою карьеру в НХЛ. В последних двух сезонах немец вместе с «нефтяниками» доходил до финала Кубка Стэнли, в котором оба раза его команда уступила в серии «Флориде Пантерз».