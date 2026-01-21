Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о сроках возвращения Леона Драйзайтля

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о сроках возвращения Леона Драйзайтля
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал о сроках возвращения Леона Драйзайтля, который покинул команду из-за болезни родственника в Германии.

«Ожидаем, что Леон Драйзайтль присоединится к команде в конце этой недели», — приводит слова Ноблоха Sportsnet.

«Эдмонтон » с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице Запада.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Драйзайтля 67 (25+42) очков в 48 матчах. Он выступает за «Эдмонтон» всю свою карьеру в НХЛ. В последних двух сезонах немец вместе с «нефтяниками» доходил до финала Кубка Стэнли, в котором оба раза его команда уступила в серии «Флориде Пантерз».

Материалы по теме
Официально
Леон Драйзайтль покинет расположение «Эдмонтона» из-за болезни родственника в Германии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android