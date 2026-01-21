Скидки
Хоккей

Марченко — про ОИ без сборной России: все с нетерпением ждут Олимпиаду, кроме нас

Марченко — про ОИ без сборной России: все с нетерпением ждут Олимпиаду, кроме нас
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о проведении Олимпиады 2026 года в Италии без сборной России.

«Знаю, что сейчас тяжело. Все с нетерпением ждут Олимпиаду, кроме нас. Конечно, мы бы с удовольствием приняли участие в Олимпийских играх. У России была бы отличная команда, наш состав выглядел бы очень хорошо», — приводит слова Марченко ESPN.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Ранее защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии.

