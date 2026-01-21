Сурин в концовке третьего периода принёс «Локомотиву» победу над минским «Динамо»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом и втором периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Никита Пышкайло открыл счёт во встрече. Спустя 20 секунд Артур Каюмов с передач Рушана Рафикова и Максима Берёзкина восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода Егор Сурин принёс «Локомотиву» победу.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком» 25 января. «Динамо» 24 января примет на своём льду «Шанхайских Драконов».
