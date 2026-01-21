Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив – Динамо Мн, результат матча 21 января 2026 года, счёт 2:1, КХЛ 2025/2026

Сурин в концовке третьего периода принёс «Локомотиву» победу над минским «Динамо»
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Хэмилтон) – 42:20 (5x5)     1:1 Каюмов (Рафиков, Берёзкин) – 42:40 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов) – 59:36 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом и втором периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Никита Пышкайло открыл счёт во встрече. Спустя 20 секунд Артур Каюмов с передач Рушана Рафикова и Максима Берёзкина восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода Егор Сурин принёс «Локомотиву» победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком» 25 января. «Динамо» 24 января примет на своём льду «Шанхайских Драконов».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android