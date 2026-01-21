ИИХФ оставила без изменения отстранение сборной России — источник

Международная федерация хоккея (ИИХФ) оставила без изменения отстранение сборных России и Беларуси, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

«По данным источников, санкции против России и Беларуси остаются без изменений. Они по-прежнему не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за соображений безопасности», — написал Джонстон.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался об отстранении национальных команд России.