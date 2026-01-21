«Северсталь» отыгралась с 2:4 и вырвала победу у «Сочи» в овертайме

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Сочи» шайбы забросили Павел Дедунов, Тимур Хафизов, Макс Эллис (дубль). У «Северстали» голы забили Михаил Ильин (дубль), Давид Думбадзе, Илья Квочко, Иван Подшивалов.

«Северсталь» четвёртый раз в сезоне одолела «Сочи».

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сочи» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 24 января. «Северсталь» 26 января встретится в Москве с ЦСКА.