Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи – Северсталь, результат матча 21 января 2026 года, счёт 4:5 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» отыгралась с 2:4 и вырвала победу у «Сочи» в овертайме
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ХК «Сочи» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Ильин (Калдис, Скоренов) – 04:08 (5x4)     0:2 Думбадзе (Камалов, Подшивалов) – 07:00 (5x5)     1:2 Дедунов – 14:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Волков, Хомченко) – 23:38 (5x5)     3:2 Эллис (Волков) – 25:57 (5x5)     4:2 Эллис (Хафизов, Хёфенмайер) – 36:18 (5x4)     4:3 Квочко (Абросимов, Лишка) – 40:45 (5x5)     4:4 Подшивалов (Давыдов, Думбадзе) – 48:39 (5x5)     4:5 Ильин (Абросимов, Давыдов) – 63:58 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Сочи» шайбы забросили Павел Дедунов, Тимур Хафизов, Макс Эллис (дубль). У «Северстали» голы забили Михаил Ильин (дубль), Давид Думбадзе, Илья Квочко, Иван Подшивалов.

«Северсталь» четвёртый раз в сезоне одолела «Сочи».

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сочи» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 24 января. «Северсталь» 26 января встретится в Москве с ЦСКА.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android