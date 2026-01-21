Скидки
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – Динамо М, результат матча 21 января 2026 года, счёт 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» одержал шестую победу подряд, одолев по буллитам московское «Динамо»
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Адамчук) – 31:10 (5x5)     1:1 Заседа (Селезнёв, Николишин) – 53:21 (5x5)     2:1 Белозёров – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили. На 12-й минуте второго периода Макс Комтуа с передач Кирилла Адамчука и Антона Слепышева открыл счёт во встрече. На 14-й минуте третьего периода Матвей Заседа восстановил равенство. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

Для «Нефтехимика» данная победа стала шестой кряду.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Нефтехимик» сыграет дома с «Барысом» 24 января. «Динамо» 23 января встретится в Тольятти с местной «Ладой».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
