«Не хватило немножко наглости и мощности». Квартальнов — о поражении от «Локомотива»

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Хэмилтон) – 42:20 (5x5)     1:1 Каюмов (Рафиков, Берёзкин) – 42:40 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов) – 59:36 (5x5)    

– Получилась неплохая игра. Думаю, не дотерпели и где-то нужно было сыграть чуть-чуть попроще. Пропустили за 30 секунд из-за ворот, но нужно было нам успокоить игру. На очки наиграли, но в хоккее за ошибки наказывают, это и сделал «Локомотив».

– Хорошую игру показала команда, но чего не хватило в атаке, как вам кажется?
– Не хватило немножко наглости и мощности, чем славится «Локомотив». Когда соперник на пятаке понаглее и поуверенней действует, а у нас немножко академизм есть. Когда забили первый гол, мы сыграли попроще, так нужно чаще делать. Наверное, большинство у нас сегодня не сработало. У первой тройки, которая у нас неплохо действует, не задалось.

– Уже затронули момент с голом пропущенным на последней минуте. Всё-таки это больше ошибка вашей команды или мастерство соперника?
– Наша ошибка. Конечно, мастерство соперника тоже есть – шайба прошла через пятак, и они добились своего, шли туда. Нужно было просто оставить шайбу за воротами, не терять её и поменяться. Думаю, можно было засушить этот отрезок встречи.

– Что с Вадимом Морозовым, известно что-то? Какое состояние у него?
– Не смог играть дальше. Сейчас приедем домой, обследуется, посмотрим, что будет. Пока не знаю, — цитирует Квартальнова сайт «Динамо».

Комментарии
