«Хорошая победа для нас, мы заслужили». Хартли — об игре «Локомотива» с минским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победной встрече с минским «Динамо» (2:1).

— Хорошая победа для нас, мы её заслужили. На «Арене-2000» была атмосфера плей-офф, хорошая поддержка. Отличная игра от нас и от соперника. Мы сумели быстро сравнять счёт, хорошо отработало меньшинство, выручал Исаев, классный гол от Сурина. Рад за ребят.

— Почему не воссоединили тройку Иванова?

— Ещё до травмы Сурина хотел менять Иванова с Шалуновым. Плей-офф не так далеко, нужно пробовать разные сочетания, поскольку в решающих матчах может всё случиться. Травма Сурина отложила эксперимент. Они хорошо сыграли вместе. На прошлой пресс-конференции я говорил, что Сурин не планировался в состав – так и было. Но доктор сказал, что можно его ставить уже на матч с «Динамо».

Большинство? Мы проводим много работы над большинством. Вы правы – мы неудачно сыграли в этом компоненте. Хотя уверенно вошли в зону после первого выброса, но не получилось в атаке. Будем продолжать работать. Уверен, у нас достаточно игроков, которые могут быть успешными в большинстве. Мы ищем разные варианты, — цитирует Хартли сайт КХЛ.