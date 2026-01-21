Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Артур Каюмов: пока у «Локомотива» нет как такового рисунка игры

Форвард Артур Каюмов: пока у «Локомотива» нет как такового рисунка игры
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал победную встречу с минским «Динамо» (2:1) в Ярославле.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Хэмилтон) – 42:20 (5x5)     1:1 Каюмов (Рафиков, Берёзкин) – 42:40 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов) – 59:36 (5x5)    

«Мы в конце потерпели, забили хорошие голы. К сожалению, пока у нас нет как такового рисунка игры. Не знаю, почему его нет. Это комплекс проблем. Нужно всем вместе их решать до плей-офф, обсуждать, потому что пока у нас не всё так радужно.

Мой гол? Раф [Рушан Рафиков] бросил, шайба отскочила – я добил. Всё просто. Такие голы в подобных играх и должны забиваться. У меня были сумасшедшие несколько дней, рождение ребёнка принесло море счастья. Сделал подарок своей малышке», — цитирует Каюмова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Сурин в концовке третьего периода принёс «Локомотиву» победу над минским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android