Форвард Артур Каюмов: пока у «Локомотива» нет как такового рисунка игры

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал победную встречу с минским «Динамо» (2:1) в Ярославле.

«Мы в конце потерпели, забили хорошие голы. К сожалению, пока у нас нет как такового рисунка игры. Не знаю, почему его нет. Это комплекс проблем. Нужно всем вместе их решать до плей-офф, обсуждать, потому что пока у нас не всё так радужно.

Мой гол? Раф [Рушан Рафиков] бросил, шайба отскочила – я добил. Всё просто. Такие голы в подобных играх и должны забиваться. У меня были сумасшедшие несколько дней, рождение ребёнка принесло море счастья. Сделал подарок своей малышке», — цитирует Каюмова сайт КХЛ.