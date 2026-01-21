Форвард Артур Каюмов: пока у «Локомотива» нет как такового рисунка игры
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал победную встречу с минским «Динамо» (2:1) в Ярославле.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Хэмилтон) – 42:20 (5x5) 1:1 Каюмов (Рафиков, Берёзкин) – 42:40 (5x5) 2:1 Сурин (А. Радулов) – 59:36 (5x5)
«Мы в конце потерпели, забили хорошие голы. К сожалению, пока у нас нет как такового рисунка игры. Не знаю, почему его нет. Это комплекс проблем. Нужно всем вместе их решать до плей-офф, обсуждать, потому что пока у нас не всё так радужно.
Мой гол? Раф [Рушан Рафиков] бросил, шайба отскочила – я добил. Всё просто. Такие голы в подобных играх и должны забиваться. У меня были сумасшедшие несколько дней, рождение ребёнка принесло море счастья. Сделал подарок своей малышке», — цитирует Каюмова сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
23:13
-
22:55
-
22:45
-
22:27
-
22:21
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:25
-
21:15
-
21:10
-
20:47
-
20:29
-
20:10
-
19:54
-
19:40
-
19:21
-
19:05
-
18:43
-
18:20
-
18:01
-
17:49
-
17:30
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:32
-
16:10
-
16:04
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
14:56
-
14:43