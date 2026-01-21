«Проверили характер». Андрей Козырев — о волевой победе «Северстали» над «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу череповецкого клуба над «Сочи» (5:4 ОТ).
— Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали и поддерживали на этом матче и на матче в Москве. Мы ценим это. По игре — мы немного упустили инициативу во втором периоде. Между тем проверили характер и выиграли этот матч.
— Два матча подряд завершились за пределами основного времени. Чего не хватает команде для стабильности?
— Я с этим не согласен. В Москве мы играли с очень сильной командой. То, что мы играли в овертайме, но проиграли – мы там заработали одно очко, считаю. Здесь… Здесь тоже команда играет хорошо. До этого провели хорошие матчи — играли с лидерами, выигрывали. У нас все матчи с «Сочи» проходят в напряжённой борьбе.
— Три шайбы при четырёх бросках соперника побывали в ваших воротах. Что это было?
— Бывает такое. Потеря концентрации, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».
- 21 января 2026
-
23:13
-
22:55
-
22:45
-
22:27
-
22:21
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:25
-
21:15
-
21:10
-
20:47
-
20:29
-
20:10
-
19:54
-
19:40
-
19:21
-
19:05
-
18:43
-
18:20
-
18:01
-
17:49
-
17:30
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:32
-
16:10
-
16:04
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
14:56
-
14:43