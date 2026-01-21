«Проверили характер». Андрей Козырев — о волевой победе «Северстали» над «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу череповецкого клуба над «Сочи» (5:4 ОТ).

— Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали и поддерживали на этом матче и на матче в Москве. Мы ценим это. По игре — мы немного упустили инициативу во втором периоде. Между тем проверили характер и выиграли этот матч.

— Два матча подряд завершились за пределами основного времени. Чего не хватает команде для стабильности?

— Я с этим не согласен. В Москве мы играли с очень сильной командой. То, что мы играли в овертайме, но проиграли – мы там заработали одно очко, считаю. Здесь… Здесь тоже команда играет хорошо. До этого провели хорошие матчи — играли с лидерами, выигрывали. У нас все матчи с «Сочи» проходят в напряжённой борьбе.

— Три шайбы при четырёх бросках соперника побывали в ваших воротах. Что это было?

— Бывает такое. Потеря концентрации, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».