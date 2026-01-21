Скидки
Главная Хоккей Новости

«Проверили характер». Андрей Козырев — о волевой победе «Северстали» над «Сочи»

«Проверили характер». Андрей Козырев — о волевой победе «Северстали» над «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу череповецкого клуба над «Сочи» (5:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Ильин (Калдис, Скоренов) – 04:08 (5x4)     0:2 Думбадзе (Камалов, Подшивалов) – 07:00 (5x5)     1:2 Дедунов – 14:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Волков, Хомченко) – 23:38 (5x5)     3:2 Эллис (Волков) – 25:57 (5x5)     4:2 Эллис (Хафизов, Хёфенмайер) – 36:18 (5x4)     4:3 Квочко (Абросимов, Лишка) – 40:45 (5x5)     4:4 Подшивалов (Давыдов, Думбадзе) – 48:39 (5x5)     4:5 Ильин (Абросимов, Давыдов) – 63:58 (3x3)    

— Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали и поддерживали на этом матче и на матче в Москве. Мы ценим это. По игре — мы немного упустили инициативу во втором периоде. Между тем проверили характер и выиграли этот матч.

— Два матча подряд завершились за пределами основного времени. Чего не хватает команде для стабильности?
— Я с этим не согласен. В Москве мы играли с очень сильной командой. То, что мы играли в овертайме, но проиграли – мы там заработали одно очко, считаю. Здесь… Здесь тоже команда играет хорошо. До этого провели хорошие матчи — играли с лидерами, выигрывали. У нас все матчи с «Сочи» проходят в напряжённой борьбе.

— Три шайбы при четырёх бросках соперника побывали в ваших воротах. Что это было?
— Бывает такое. Потеря концентрации, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

