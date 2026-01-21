Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер «Сочи»: допустили ошибки, не совсем уместные, которые не диктовались ситуацией

Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение во встрече с «Северсталью» (4:5 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Ильин (Калдис, Скоренов) – 04:08 (5x4)     0:2 Думбадзе (Камалов, Подшивалов) – 07:00 (5x5)     1:2 Дедунов – 14:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Волков, Хомченко) – 23:38 (5x5)     3:2 Эллис (Волков) – 25:57 (5x5)     4:2 Эллис (Хафизов, Хёфенмайер) – 36:18 (5x4)     4:3 Квочко (Абросимов, Лишка) – 40:45 (5x5)     4:4 Подшивалов (Давыдов, Думбадзе) – 48:39 (5x5)     4:5 Ильин (Абросимов, Давыдов) – 63:58 (3x3)    

«Не очень хорошо, мягко говоря, начали. Статистика по броскам в 4:5 в пользу соперника, вратарь наш хорошо действовал как всегда. В раздевалке спокойно поговорили. Вышли на второй период, удалось добавить, забили правильные и нужные голы, вовремя. Но, к сожалению, в третьем периоде допустили такие ошибки, не совсем уместные, которые не диктовались ситуацией. Ну а овертайм, к сожалению… Работаем, рассказываем, убеждаем, но результат опять такой же», — приводит слова Михайлова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сочи» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 24 января.

Комментарии
