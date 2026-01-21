Тренер «Сочи»: допустили ошибки, не совсем уместные, которые не диктовались ситуацией

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение во встрече с «Северсталью» (4:5 ОТ).

«Не очень хорошо, мягко говоря, начали. Статистика по броскам в 4:5 в пользу соперника, вратарь наш хорошо действовал как всегда. В раздевалке спокойно поговорили. Вышли на второй период, удалось добавить, забили правильные и нужные голы, вовремя. Но, к сожалению, в третьем периоде допустили такие ошибки, не совсем уместные, которые не диктовались ситуацией. Ну а овертайм, к сожалению… Работаем, рассказываем, убеждаем, но результат опять такой же», — приводит слова Михайлова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Сочи» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 24 января.