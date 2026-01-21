Главный тренер московского «Динамо» Козлов: результаты последних матчей нас не устраивают

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о гостевом поражении во встрече с «Нефтехимиком» (1:2 Б).

— Провели хороший первый период, хотя дали сопернику три голевых момента. Мы предупреждали, что соперник быстро убегает в контратаки. Влад держал нас в игре. Забили гол, потом могли ещё забить. Не очень понравилось большинство, беззубо играли. Здорово выстояли в формате «3 на 5», очень много бросков заблокировали. В конце не вывели шайбу из зоны, соперник нас за это наказал. В овертайме были моменты, в буллитах сегодня уступили. Пока такой результат, будем двигаться дальше.

— Если взять последние четыре игры, вы в третьем периоде либо упускаете победу, либо переводите игру в дополнительное время. Это психология или физика?

— Сейчас это неважно. Мы не смотрим назад, мы готовимся к плей-офф и разбираем ошибки. Сегодня мы могли ещё забить, были хорошие моменты. Не сидели в обороне, мы атаковали. Такие моменты бывают иногда.

— Перед матчем вы сказали, что нужно сыграть организованно. Насколько это получилось?

— Если убрать два выхода «в ноль» в первом периоде, то мы сыграли организованно. Влад оставил нас в игре.

— Сегодня вновь были изменения в составе. Довольны ли такими сочетаниями? Как прокомментируете игру Макса Комтуа?

— Мы ищем сочетания. У нас много игроков, который выбыли. Макс играл с Пакеттом, но Седрик пока не в составе. Мы ищем разные варианты, потому что не хватает игроков у нас на всех. Ищем, какие сочетания могут выстрелить. Макс Комтуа забил сегодня, был активен. Думаю, с Уилом они составят хорошую связку. У нас также есть Гусев и Сикьюра. Когда есть два игрока, которые понимают друг друга, третьего всегда можно подставить.

— Сегодня клуб объявил о назначении Павла Перепехина на должность тренера по защитникам. Как прокомментируете этот выбор? Когда стоит его ожидать на лавке?

— Павел Викторович прилетел, но он не успевал к игре. На следующем матче он будет уже с нами. Руководство приняло такие решение. Результаты последних матчей нас не устраивают, мы много пропускаем. Решили прибегнуть к такому варианту, — цитирует Козлова сайт «Динамо».