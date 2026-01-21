Игорь Гришин оценил победный матч «Нефтехимика» с московским «Динамо»

Главный тренер ХК «Нефтехимик» Игорь Гришин оценил победу над московским «Динамо» в серии буллитов со счётом 2:1.

«Думаю, несмотря на небольшое количество голов, матч получился интересным и зрелищным. Обе команды создавали много моментов, здорово играли вратари. В первом периоде мы имели большое количество моментов, чтобы забить. Второй период выдался для нас скомканным: упустили инициативу, отдали шайбу сопернику и пропустили. В перерыве поговорили, сделали выводы. Трудно начался для нас третий период — несколько раз играли в меньшинстве. Мы знаем, что у «Динамо» сильное большинство, но здорово отыграли в меньшинстве и добавили ещё. В конце забросили шайбу. Потом Ярослав Озолин здорово сыграл на буллитах», — цитирует Гришина сайт «Динамо».