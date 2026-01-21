Результаты матчей КХЛ на 21 января 2026 года

Сегодня, 21 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 21 января 2026 года:

«Адмирал» – «Ак Барс» — 1:4;

«Локомотив» – «Динамо» Мн — 2:1;

ХК «Сочи» – «Северсталь» — 4:5 ОТ;

«Нефтехимик» – «Динамо» М — 2:1 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 46 игр. Завтра, 22 января, состоятся пять матчей.