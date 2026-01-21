Результаты матчей ВХЛ на 21 января 2026 года

Сегодня, 21 января, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 21 января 2026 года:

«Молот» – «Металлург» Нк — 2:1 ОТ;

«Торос» – «Сокол» — 3:2 ОТ;

«Торпедо-Горький» – «Зауралье» — 4:1;

«Химик» – «Рубин» — 3:0;

«Звезда» – «Югра» — 0:1;

«Олимпия» – «Динамо-Алтай» — 3:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 76 очков в 45 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 играх).