Результаты матчей МХЛ на 21 января 2026 года

Сегодня, 21 января, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 января 2026 года:

«Тюменский Легион» – «Красноярские Рыси» — 3:2;

«Ладья» – «Стальные Лисы» — 4:5;

«Локо-76» – «Чайка» — 4:2;

МХК «Спартак MAX» – «Амурские Тигры» — 0:1.

«Алмаз» – «Сахалинские Акулы» — 2:0;

«Красная Машина-Юниор» – МХК «Динамо-Карелия» — 6:5 Б;

«АКМ Новомосковск» – «Ирбис» — 3:4 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 64 очка после 41 матча.