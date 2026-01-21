Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 21 января 2026 года

Результаты матчей МХЛ на 21 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 января 2026 года:

«Тюменский Легион» – «Красноярские Рыси» — 3:2;
«Ладья» – «Стальные Лисы» — 4:5;
«Локо-76» – «Чайка» — 4:2;
МХК «Спартак MAX» – «Амурские Тигры» — 0:1.
«Алмаз» – «Сахалинские Акулы» — 2:0;
«Красная Машина-Юниор» – МХК «Динамо-Карелия» — 6:5 Б;
«АКМ Новомосковск» – «Ирбис» — 3:4 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 64 очка после 41 матча.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android