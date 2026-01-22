Скидки
«Вашингтон» и «Колорадо» являются главными претендентами на Панарина — источник

Журналист Винс Меркольяно назвал главных фаворитов на подписание российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Два главных претендента, которые уже вступили в переговоры об обмене, — это «Колорадо» и «Вашингтон». Среди других клубов, за которыми стоит следить, называются «Даллас» и «Каролина», а «Флорида» выглядит привлекательным вариантом, но там могут возникнуть проблемы с потолком зарплат», — написал Меркольяно на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» не предложат Артемию Панарину продление контракта.
Напомним, у 34-летнего нападающего есть пункт о запрете обмена, а это значит, что «Рейнджерс» не могут обменять его никуда, если он сам не даст на это согласие. Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.

