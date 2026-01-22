Скидки
Сурин врезался в ворота «зубров», Ice Girls кружились на льду. Фото победы «Локомотива»

Сурин врезался в ворота «зубров», Ice Girls кружились на льду. Фото победы «Локомотива»
Комментарии

21 января в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Счёт был открыт только в третьем периоде. На 43-й минуте отличился нападающий гостей Никита Пышкайло. А спустя 20 секунд Артур Каюмов забросил ответную шайбу. Автором победного гола «Локомотива» на последней минуте основного времени стал Егор Сурин, откликнувшийся на передачу Александра Радулова из-за ворот. Для 19-летнего форварда «Локомотива» этот матч стал первым после травмы.

