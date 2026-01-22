Тренер «Вашингтона» назвал причины неудачной игры команды в нынешнем сезоне НХЛ
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Думаю, дело просто в том, что сейчас мы допускаем, условно говоря, 30 ошибок за матч, а нужно сократить это число до 15. Если каждый игрок сделает хотя бы на одно правильное действие больше тут или там, я считаю, мы всё наладим», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.
На данный момент «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 54 очка. Серия поражений команды составляет три матча. В следующем матче столичный клуб встретится с «Ванкувер Кэнакс».
