Хоккей

«Понимаю их позицию». Задоров высказался о недопуске России на Олимпиаду-2026

Комментарии

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров прокомментировал недопуск сборной России на Олимпиаду‑2026. Напомним, российскую национальную команду отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

«[Игроки НХЛ] не участвовали на трёх последних Олимпиадах. Мы надеялись поехать в этом году, но этого не произойдёт, и это тяжело. Но с другой стороны, я понимаю их позицию. Понимаете, о чём я? Идут боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. — Прим. «Чемпионата»), да и есть санкции.

Учитывая мои политические взгляды и нынешнюю ситуацию в мире, я не уверен, что меня вообще взяли бы в команду. Я тот самый человек, чьи слова вызывают резонанс в интернете», — приводит слова Задорова ESPN.

В текущем сезоне 30-летний защитник набрал 17 (1+16) очков в 50 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

