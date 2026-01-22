39-летний Евгений Малкин забил 525-й гол в регулярных сезонах НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот гол стал для него 525-м в регулярных сезонах НХЛ, среди российских игроков Евгений уступает по этому показателю только Александру Овечкину.

На восьмой минуте матча при счёте 0:0 в ходе позиционной атаки «Питтсбурга» Малкин расчётливо подставил клюшку под бросок защитника Райана Ши, переправив шайбу в ворота мимо голкипера Дастина Вольфа.