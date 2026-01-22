Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

39-летний Евгений Малкин забил 525-й гол в регулярных сезонах НХЛ

39-летний Евгений Малкин забил 525-й гол в регулярных сезонах НХЛ
Комментарии

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот гол стал для него 525-м в регулярных сезонах НХЛ, среди российских игроков Евгений уступает по этому показателю только Александру Овечкину.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2-й период
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Ши, Сент-Айвани) – 07:49     0:2 Чинахов (Новак, Малкин) – 32:32    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На восьмой минуте матча при счёте 0:0 в ходе позиционной атаки «Питтсбурга» Малкин расчётливо подставил клюшку под бросок защитника Райана Ши, переправив шайбу в ворота мимо голкипера Дастина Вольфа.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
The Athletic: игра Малкина в сезоне превзошла ожидания, «Пингвинз» хотят продлить контракт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android