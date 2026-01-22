Соловьёв прокомментировал свой переход в «Питтсбург», упомянув Кросби и Малкина

Белорусский защитник Илья Соловьёв дал комментарий по поводу своего перехода в «Питтсбург Пингвинз» из «Колорадо Эвеланш».

«Я был удивлён и взволнован. Я уже был в раздевалке с одним из величайших хоккеистов в «Эвеланш». А здесь настоящие легенды – Кросби, Малкин… Просто взволнован и не могу дождаться, когда выйду на лёд вместе с ребятами», — приводит слова Соловьёва пресс-служба «Питтсбурга».

20 января было официально объявлено, что «Питтсбург» выменял 25-летнего защитника сборной Беларуси Илью Соловьёва у «Колорадо Эвеланш», отдав за него финского нападающего Валттери Пуустинена и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2026 года. В составе «Колорадо» Соловьёв сыграл девять матчей, не отметившись результативными действиями.

