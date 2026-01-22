«Вашингтон» вновь отправил россиянина Мирошниченко в АХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» вновь отправил российского форварда Ивана Мирошниченко в собственный фарм‑клуб из АХЛ «Херши Бэрс». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба на официальном сайте.

Кроме того, «Кэпиталз» вывели из списка травмированных нападающего Тома Уилсона.

21‑летний Мирошниченко пропустил старт сезона из‑за травмы и затем был направлен в «Херши» для восстановления игровой формы. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он вызывался в первую команду и принял участие в четырёх встречах, не отметившись результативными действиями. Во всех матчах с его участием столичная команда потерпела поражения.

В октябре «Вашингтон» продлил с ним контракт на два года с годовой зарплатой в $ 925 тыс. В АХЛ Мирошниченко провёл 20 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков.