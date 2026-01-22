«Юта» спаслась в концовке и обыграла «Филадельфию» в овертайме, у Сергачёва отняли ассист

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT, уйдя от поражения за 35 секунд до конца третьего периода.
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей на третью шайбу своей команды в онлайн-варианте протокола, но в дальнейшем гол был переписан с Дилана Гюнтера на Барретта Хэйтона и Михаил утратил ассист. Его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрал, как и форварды «Филадельфии» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин.
За «Мамонт» отличились Джон-Джейсон Петерка, Лоусон Круз, Барретт Хэйтон и Клейтон Келлер (дубль из решающих голов), шайбы «Флайерз» записали на свой счёт Кэм Йорк, Кристиан Дворак (дубль) и Бобби Бринк.
