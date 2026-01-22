Скидки
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
16:40 Мск
Юта Мамонт — Филадельфия Флайерз, результат матча 22 января 2026, счет 5:4 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Юта» спаслась в концовке и обыграла «Филадельфию» в овертайме, у Сергачёва отняли ассист
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT, уйдя от поражения за 35 секунд до конца третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Йорк (Дворак, Санхайм) – 00:30     0:2 Дворак (Конечны, Юульсен) – 04:36     0:3 Бринк (Зеграс, Драйсдейл) – 20:58 (pp)     1:3 Петерка – 25:35     2:3 Круз (Шмальц, Келлер) – 26:11     2:4 Дворак (Зеграс, Драйсдейл) – 30:28 (pp)     3:4 Хэйтон (Гюнтер, Шмальц) – 52:47 (pp)     4:4 Келлер – 59:25     5:4 Келлер (Гюнтер) – 62:01    

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей на третью шайбу своей команды в онлайн-варианте протокола, но в дальнейшем гол был переписан с Дилана Гюнтера на Барретта Хэйтона и Михаил утратил ассист. Его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрал, как и форварды «Филадельфии» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин.

За «Мамонт» отличились Джон-Джейсон Петерка, Лоусон Круз, Барретт Хэйтон и Клейтон Келлер (дубль из решающих голов), шайбы «Флайерз» записали на свой счёт Кэм Йорк, Кристиан Дворак (дубль) и Бобби Бринк.

Комментарии
