Евгений Малкин вышел на 37-е место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот гол стал для него 525-м в регулярных сезонах НХЛ, благодаря чему россиянин занял 37‑е место по этому показателю в истории лиги.

Ближайшая цель для него — показатель, который у 36‑го в списке Фрэнсиса Маховлича (533). Рекорд по голам в регулярных чемпионатах принадлежит Александру Овечкину (917).

Отметим, Малкин поразил ворота «Калгари» в первом периоде матча. Это 11‑й гол форварда в текущем сезоне. Кроме того, в активе Евгения 26 ассистов в 33 матчах. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли.