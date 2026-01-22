Скидки
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
16:40 Мск
Евгений Малкин вышел на 37-е место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ

Комментарии

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот гол стал для него 525-м в регулярных сезонах НХЛ, благодаря чему россиянин занял 37‑е место по этому показателю в истории лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Ши, Сент-Айвани) – 07:49     0:2 Чинахов (Новак, Малкин) – 32:32     1:2 Шарангович (Уайтклауд, Баль) – 39:57     1:3 Кросби (Раст, Ракелль) – 40:50     1:4 Новак (Сент-Айвани) – 49:19    

Ближайшая цель для него — показатель, который у 36‑го в списке Фрэнсиса Маховлича (533). Рекорд по голам в регулярных чемпионатах принадлежит Александру Овечкину (917).

Отметим, Малкин поразил ворота «Калгари» в первом периоде матча. Это 11‑й гол форварда в текущем сезоне. Кроме того, в активе Евгения 26 ассистов в 33 матчах. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли.

39-летний Евгений Малкин забил 525-й гол в регулярных сезонах НХЛ
