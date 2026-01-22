Скидки
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
16:40 Мск
Калгари – Питтсбург, результат матча 22 января 2026, счет 1:4, НХЛ 2025/2026

Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»
В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвингз». Победу одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Ши, Сент-Айвани) – 07:49     0:2 Чинахов (Новак, Малкин) – 32:32     1:2 Шарангович (Уайтклауд, Баль) – 39:57     1:3 Кросби (Раст, Ракелль) – 40:50     1:4 Новак (Сент-Айвани) – 49:19    

Голами в составе «Питтсбурга» отметились российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов. На счету Малкина также результативная передача. Ещё по голу за «пингвинов» забили Сидни Кросби и Томми Новак. Единственную шайбу за «Калгари» забросил белорусский нападающий Егор Шарангович.

Этот гол стал для Малкина 525-м в регулярных сезонах НХЛ, благодаря чему россиянин занял 37‑е место по этому показателю в истории лиги.

Евгений Малкин вышел на 37-е место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ
