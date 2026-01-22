Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвингз». Победу одержали гости со счётом 4:1.

Голами в составе «Питтсбурга» отметились российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов. На счету Малкина также результативная передача. Ещё по голу за «пингвинов» забили Сидни Кросби и Томми Новак. Единственную шайбу за «Калгари» забросил белорусский нападающий Егор Шарангович.

Этот гол стал для Малкина 525-м в регулярных сезонах НХЛ, благодаря чему россиянин занял 37‑е место по этому показателю в истории лиги.