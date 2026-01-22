«Сиэтл» обыграл «Айлендерс» в домашнем матче, Сорокин пропустил три шайбы
Поделиться
В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Дюклер (Ритчи, Барзал) – 02:38 (pp) 1:1 Бенирс (Данн, Макканн) – 10:39 (pp) 2:1 Данн (Уинтертон, Майерс) – 33:37 3:1 Какко (Шварц) – 36:28 4:1 Макканн (Монтур, Грубауэр) – 56:32
На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Айлендерс» Энтони Дюклер. Это был единственный гол гостевой команды в матче. «Сиэтл» забрсоил четыре шайбы подряд — отличились Мэтти Бенирс, Винс Данн, Каапо Какко и Джаред Макканн, забивший гол в пустые ворота в концовке встречи. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провёл весь матч и пропустил три шайбы.
«Сиэтл» прервал свою четырёхматчевую серию поражений.
Комментарии
- 22 января 2026
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
08:01
-
07:59
-
07:18
-
07:11
-
06:36
-
04:07
-
02:38
-
02:03
- 21 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:27
-
23:13
-
22:55
-
22:45
-
22:27
-
22:21
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:25
-
21:15
-
21:10
-
20:47
-
20:29
-
20:10
-
19:54
-
19:40
-
19:21
-
19:05
-
18:43