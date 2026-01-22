Скидки
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
16:40 Мск
Сиэтл – Айлендерс, результат матча 22 января 2026, счет 4:1, НХЛ 2025/2026

«Сиэтл» обыграл «Айлендерс» в домашнем матче, Сорокин пропустил три шайбы
Комментарии

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Дюклер (Ритчи, Барзал) – 02:38 (pp)     1:1 Бенирс (Данн, Макканн) – 10:39 (pp)     2:1 Данн (Уинтертон, Майерс) – 33:37     3:1 Какко (Шварц) – 36:28     4:1 Макканн (Монтур, Грубауэр) – 56:32    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Айлендерс» Энтони Дюклер. Это был единственный гол гостевой команды в матче. «Сиэтл» забрсоил четыре шайбы подряд — отличились Мэтти Бенирс, Винс Данн, Каапо Какко и Джаред Макканн, забивший гол в пустые ворота в концовке встречи. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провёл весь матч и пропустил три шайбы.

«Сиэтл» прервал свою четырёхматчевую серию поражений.

Комментарии
