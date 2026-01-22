«Сиэтл» обыграл «Айлендерс» в домашнем матче, Сорокин пропустил три шайбы

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Айлендерс» Энтони Дюклер. Это был единственный гол гостевой команды в матче. «Сиэтл» забрсоил четыре шайбы подряд — отличились Мэтти Бенирс, Винс Данн, Каапо Какко и Джаред Макканн, забивший гол в пустые ворота в концовке встречи. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провёл весь матч и пропустил три шайбы.

«Сиэтл» прервал свою четырёхматчевую серию поражений.