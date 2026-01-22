Скидки
Ванкувер – Вашингтон, результат матча 22 января 2026, счет 4:3, НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» проиграл худшему клубу НХЛ «Ванкуверу», ведя 2:0. Овечкин отметился передачей
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Волевую победу одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp)     0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp)     1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32     2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22     3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58     4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43     4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37    

К 10-й минуте матча «Вашингтон» вёл со счётом 2:0. Два гола в большинстве подряд забили Дилан Строум и Джастин Сурдиф. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. «Ванкувер» сравнял счёт ещё до конца первого периода — отличились Брок Бёзер и Эвандер Кейн. Во втором периоде «Кэнакс» забили ещё два безответных гола — шайбы забросили Дрю О'Коннор и Филип Гронек. Строум оформил дубль в концовке матча при игре с пустыми воротами, но сравнять счёт «Вашингтону» не удалось.

«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд. «Ванкувер» прервал свою 11-матчевую серию поражений и одержал лишь пятую домашнюю победу в текущем сезоне. Канадский клуб находится на последнем месте в сводной таблице НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

