«Вашингтон» проиграл худшему клубу НХЛ «Ванкуверу», ведя 2:0. Овечкин отметился передачей

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Волевую победу одержали хозяева со счётом 4:3.

К 10-й минуте матча «Вашингтон» вёл со счётом 2:0. Два гола в большинстве подряд забили Дилан Строум и Джастин Сурдиф. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. «Ванкувер» сравнял счёт ещё до конца первого периода — отличились Брок Бёзер и Эвандер Кейн. Во втором периоде «Кэнакс» забили ещё два безответных гола — шайбы забросили Дрю О'Коннор и Филип Гронек. Строум оформил дубль в концовке матча при игре с пустыми воротами, но сравнять счёт «Вашингтону» не удалось.

«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд. «Ванкувер» прервал свою 11-матчевую серию поражений и одержал лишь пятую домашнюю победу в текущем сезоне. Канадский клуб находится на последнем месте в сводной таблице НХЛ.

