Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин — в трёх очках от Дионна в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф

Овечкин — в трёх очках от Дионна в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp)     0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp)     1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32     2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22     3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58     4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43     4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37    

Занимающий 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1813-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн, в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1542-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Дионна до трёх очков.

Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 3257 очками. На втором месте находится Марк Мессье, чей лучший результат составляет 2181 очко, а замыкает тройку лидеров Яромир Ягр (2122). Среди действующих игроков больше Овечкина набрал лишь Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (1943).

Материалы по теме
«Вашингтон» проиграл худшему клубу НХЛ «Ванкуверу», ведя 2:0. Овечкин отметился передачей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android