Овечкин — в трёх очках от Дионна в списке лучших бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Занимающий 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1813-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн, в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1542-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Дионна до трёх очков.
Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 3257 очками. На втором месте находится Марк Мессье, чей лучший результат составляет 2181 очко, а замыкает тройку лидеров Яромир Ягр (2122). Среди действующих игроков больше Овечкина набрал лишь Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (1943).
