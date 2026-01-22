Результаты матчей НХЛ на 22 января 2026 года

В ночь на 22 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 22 января 2026 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Детройт Ред Уингз» — 1:2 ОТ;

«Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс» — 1:2 Б;

«Юта Мамонт» – «Филадельфия Флайерз» — 5:4 ОТ;

«Сиэтл Кракен» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1;

«Калгари Флэймз» – «Питтсбург Пингвингз» — 1:4;

«Ванкувер Кэнакс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 77 очками после 48 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 66 очков после 48 встреч.