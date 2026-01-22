Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 22 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 22 января 2026 года
Комментарии

В ночь на 22 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 22 января 2026 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Детройт Ред Уингз» — 1:2 ОТ;
«Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс» — 1:2 Б;
«Юта Мамонт» – «Филадельфия Флайерз» — 5:4 ОТ;
«Сиэтл Кракен» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1;
«Калгари Флэймз» – «Питтсбург Пингвингз» — 1:4;
«Ванкувер Кэнакс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 77 очками после 48 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 66 очков после 48 встреч.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Русские заправляют в «Питтсбурге»! Малкин и Чинахов тащат «пингвинов» в плей-офф
Русские заправляют в «Питтсбурге»! Малкин и Чинахов тащат «пингвинов» в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android