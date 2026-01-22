Расписание матчей КХЛ на 22 января 2026 года

Сегодня, 22 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 22 января 2026 года (время московское):

17:00. «Металлург» – «Сибирь»;

10:00. «Автомобилист» – «Авангард»;

19:30. «Торпедо» – «Шанхайские Драконы»;

19:30. ЦСКА – «Барыс»;

19:30. СКА – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 64 очками после 48 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 46 игр.