Сегодня, 22 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 22 января 2026 года (время московское):
17:00. «Металлург» – «Сибирь»;
10:00. «Автомобилист» – «Авангард»;
19:30. «Торпедо» – «Шанхайские Драконы»;
19:30. ЦСКА – «Барыс»;
19:30. СКА – «Спартак».
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 64 очками после 48 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 46 игр.