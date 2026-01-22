Егор Чинахов забил после красивой комбинации в касание, начатой Евгением Малкиным

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1), которая завершилась в ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот гол стал для Егора седьмым в текущем сезоне и победным для «Пингвинз» в матче.

На 33-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Питтсбурга» 39-летний Евгений Малкин прорвался в зону соперника по левому флангу и выдал поперечный пас в центр на Томми Новака, который в касание мягко выложил шайбу под молниеносный бросок Чинахова.