Хоккей

Егор Чинахов забил после красивой комбинации в касание, начатой Евгением Малкиным

Егор Чинахов забил после красивой комбинации в касание, начатой Евгением Малкиным
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1), которая завершилась в ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари. Этот гол стал для Егора седьмым в текущем сезоне и победным для «Пингвинз» в матче.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Ши, Сент-Айвани) – 07:49     0:2 Чинахов (Новак, Малкин) – 32:32     1:2 Шарангович (Уайтклауд, Баль) – 39:57     1:3 Раст (Кросби) – 40:50     1:4 Новак (Сент-Айвани) – 49:19    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 33-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Питтсбурга» 39-летний Евгений Малкин прорвался в зону соперника по левому флангу и выдал поперечный пас в центр на Томми Новака, который в касание мягко выложил шайбу под молниеносный бросок Чинахова.

