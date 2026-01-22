Расписание матчей ВХЛ на 22 января 2026 года

Сегодня, 22 января, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 22 января 2026 года (время московское):

17:00. «Магнитка» – «Ростов»;

17:00. «Челмет» – «Тамбов»;

17:00. «Южный Урал» – «Буран»;

18:30. «Кристалл» – «СКА-ВМФ»;

18:30. «Ижсталь» – ХК «Норильск»;

18:30. ЦСК ВВС – «Челны»;

19:00. «Дизель» – «Динамо» Спб.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 76 очков в 45 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.