«Баффало» подписал семилетний контракт с нападающим Джошем Доаном

«Баффало Сэйбрз» подписал с нападающим Джошем Доаном семилетний контракт с кэпхитом в $ 6,95 млн. Его новый контракт с клубом вступит в силу в следующем сезоне.

23-летний Доан забил 15 голов и набрал 35 очков в 49 играх за «Сэйбрз» в этом сезоне. Доан подписал контракт новичка в НХЛ с «Аризоной Койотс» в 2023 году. В сезоне-2023/2024 он провёл свои первые 11 игр в НХЛ за «койотов», забив пять голов и набрав девять очков. В сезоне-2024/2025 ему не удалось закрепиться в составе хоккейного клуба «Юта», где он забил всего семь голов и набрал 19 очков в 51 игре, а часть сезона провёл в команде «Тусон Роудраннерс» из АХЛ.

За 111 матчей в командах «Аризона», «Юта» и «Баффало», Доан забил 27 голов и набрал 63 очка. Форвард является сыном знаменитого хоккеиста Шейна Доана, проведшего всю карьеру в одном клубе — «Аризона Койотс».