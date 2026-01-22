Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Баффало» подписал семилетний контракт с нападающим Джошем Доаном

«Баффало» подписал семилетний контракт с нападающим Джошем Доаном
Комментарии

«Баффало Сэйбрз» подписал с нападающим Джошем Доаном семилетний контракт с кэпхитом в $ 6,95 млн. Его новый контракт с клубом вступит в силу в следующем сезоне.

23-летний Доан забил 15 голов и набрал 35 очков в 49 играх за «Сэйбрз» в этом сезоне. Доан подписал контракт новичка в НХЛ с «Аризоной Койотс» в 2023 году. В сезоне-2023/2024 он провёл свои первые 11 игр в НХЛ за «койотов», забив пять голов и набрав девять очков. В сезоне-2024/2025 ему не удалось закрепиться в составе хоккейного клуба «Юта», где он забил всего семь голов и набрал 19 очков в 51 игре, а часть сезона провёл в команде «Тусон Роудраннерс» из АХЛ.

За 111 матчей в командах «Аризона», «Юта» и «Баффало», Доан забил 27 голов и набрал 63 очка. Форвард является сыном знаменитого хоккеиста Шейна Доана, проведшего всю карьеру в одном клубе — «Аризона Койотс».

Материалы по теме
Нападающего «Баффало» Томпсона признали первой звездой недели в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android