Кросби обошёл Марио Лемье и вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам в гостевых играх

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1). 38-летний форвард обошёл Марио Лемье и вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам в гостевых играх регулярных чемпионатов.

Теперь на счету Кросби 785 (301+484) очков в выездных матчах регулярок. Его опережают только Александр Овечкин (809, «Вашингтон»), Марсель Дионн (811), Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

В этом сезоне на счету Кросби 56 (26+30) очков в 49 матчах при показателе полезности «+2».