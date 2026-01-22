Кросби обошёл Марио Лемье и вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам в гостевых играх
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1). 38-летний форвард обошёл Марио Лемье и вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам в гостевых играх регулярных чемпионатов.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Ши, Сент-Айвани) – 07:49 0:2 Чинахов (Новак, Малкин) – 32:32 1:2 Шарангович (Уайтклауд, Баль) – 39:57 1:3 Раст (Кросби) – 40:50 1:4 Новак (Сент-Айвани) – 49:19
Теперь на счету Кросби 785 (301+484) очков в выездных матчах регулярок. Его опережают только Александр Овечкин (809, «Вашингтон»), Марсель Дионн (811), Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).
В этом сезоне на счету Кросби 56 (26+30) очков в 49 матчах при показателе полезности «+2».
