«Нью-Джерси» поместил защитника Люка Хьюза в долгосрочный список травмированных

«Нью-Джерси Дэвилз» поместил защитника Люка Хьюза в долгосрочный список травмированных. Ему на замену из АХЛ был вызван защитник Колтон Уайт.

22-летний Хьюз повредил плечо во время матча с «Калгари Флэймз». Форвард «огоньков» Джастин Киркленд случайно ударил Хьюза клюшкой по правому плечу, пытаясь отобрать у него шайбу.

Хьюз лидирует в команде по среднему игровому времени, проводя на льду чуть более 23 минут за игру. В 49 играх этого сезона он забил пять голов и отдал 21 результативную передачу, набрав 26 очков.

Выбранный «Дьяволами» под четвёртым номером на драфте НХЛ 2021 года, Хьюз проводит свой третий полный сезон в НХЛ. В своём дебютном сезоне-2023/2024 он показал отличные результаты, забив девять голов и отдав 38 результативных передач (47 очков) в 82 играх. В прошлом сезоне он забил семь голов и отдал 37 результативных передач (44 очка) в 71 игре.