Дилан Ларкин повторил рекорд Сергея Фёдорова по числу голов в овертайме за «Детройт»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин в прошедшем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) отметился результативной передачей и победным голом в овертайме. Теперь на счету Ларкина 12 голов в овертайме, что является повторением клубного рекорда, принадлежавшего российскому нападающему Сергею Фёдорову.

Всего в текущем сезоне на счету Ларкина 51 матч, капитан «Детройта» набрал 46 очков — забросил 25 шайб и отдал 21 результативную передачу. Ларкин всю карьеру проводит в составе «Ред Уингз», где принял участие в 785 матчах и набрал 622 очка — забил 267 голов и отдал 355 результативных передач.

«Детройт» на данный момент находится в зоне плей-офф — занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ.