Дилан Ларкин повторил рекорд Сергея Фёдорова по числу голов в овертайме за «Детройт»

Дилан Ларкин повторил рекорд Сергея Фёдорова по числу голов в овертайме за «Детройт»
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин в прошедшем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) отметился результативной передачей и победным голом в овертайме. Теперь на счету Ларкина 12 голов в овертайме, что является повторением клубного рекорда, принадлежавшего российскому нападающему Сергею Фёдорову.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лотон (Йернкрок, Лоренц) – 04:46     1:1 Эдвинссон (Рэймонд, Ларкин) – 19:42     1:2 Ларкин (Зайдер) – 63:08    

Всего в текущем сезоне на счету Ларкина 51 матч, капитан «Детройта» набрал 46 очков — забросил 25 шайб и отдал 21 результативную передачу. Ларкин всю карьеру проводит в составе «Ред Уингз», где принял участие в 785 матчах и набрал 622 очка — забил 267 голов и отдал 355 результативных передач.

«Детройт» на данный момент находится в зоне плей-офф — занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ.

